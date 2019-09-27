Старт Гран-при России: в чем основная интрига этапа Формулы-1 в Сочи

Уикэнд начинается в четверг, 26 сентября, если вы в Сочи на этапе Формулы-1. В шестой раз южная столица России принимает королевские гонки.

Главная спортивная интрига — сохранится ли монополия команды Mercedes. Ведь в предыдущие годы в России побеждали только немецкие болиды. И в этом сезоне они пока лучшие. Но итальянцы, что-то такое накрутили у Ferrari, что последние три этапа Scuderia Ferrari нет равных.

Сегодня, кстати «конюшни» и болиды можно было рассмотреть вблизи и взять автографы у гонщиков. Болеем за единственного российского пилота формулы 1 Даниила Квята, в этом году в его группе поддержки даже «Русские Витязи». Пилоты в небе покажут пилотам на земле, что такое скорость на сверхзвуке.

Максим Прихода о тех, кто любит по-настоящему быструю езду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в младшем дивизионе — «в Формуле-3» — чемпионский титул может оформить петербуржец Роберт Шварцман.