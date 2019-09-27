Спасенному в Приморье дальневосточному леопарду дали имя Эльбрус

В Приморье спасли дальневосточного леопарда после встречи с автомобилем. Раненого зверя обнаружили благодаря фотоловушкам. После чего его обездвижили и перевезли в Центр реабилитации тигров и других редких животных.

Ветеринары прооперировали леопарда и выпустили на передержку в вольер. Сейчас хищник идет на поправку. Навестила нового подопечного Центра глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она стала его хранителем и дала ему имя Эльбрус. Вскоре Эльбрусу сделают еще одну операцию, а после реабилитации выпустят на волю — в заповедник «Земля леопарда».

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