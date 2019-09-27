  1. Пятый канал
  4. Спасенному в Приморье дальневосточному леопарду дали имя Эльбрус

Спасенному в Приморье дальневосточному леопарду дали имя Эльбрус

, 22:32 Эфирная новость 3

В марте «Земля леопарда» сообщила, что специалисты охотнадзора нашли в Приморье и отправили в центр реабилитации молодого леопарда, который серьезно пострадал от укусов хищника.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

В Приморье спасли дальневосточного леопарда после встречи с автомобилем. Раненого зверя обнаружили благодаря фотоловушкам. После чего его обездвижили и перевезли в Центр реабилитации тигров и других редких животных.

Ветеринары прооперировали леопарда и выпустили на передержку в вольер. Сейчас хищник идет на поправку. Навестила нового подопечного Центра глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она стала его хранителем и дала ему имя Эльбрус. Вскоре Эльбрусу сделают еще одну операцию, а после реабилитации выпустят на волю — в заповедник «Земля леопарда».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Нижнего Новгорода изводит соседей, слушая по утрам конское ржание.

Читайте также

+9° Днём +12°
Ночью +7°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 28 сентября: Тельцы, снимите с глаз повязку, вас хотят предать!

Последние новости

22:47
Лазарев предложил 48-летней Кудрявцевой начать все заново
22:32
Спасенному в Приморье дальневосточному леопарду дали имя Эльбрус
22:11
Чудеса рядом: Машинист московского метро остановил поезд, чтобы спасти котенка
21:55
Звезда сериалов Виктор Балабанов ожидает операцию на сердце 30 сентября
21:41
МВД готовит законопроект о защите чести полицейских в интернете
21:27
В США хотят запретить жест «окей»

Сейчас читают

Камера видеонаблюдения запечатлела инцидент в самолете с участием Аверина и его директора
«Шок-контент!» Наталья Подольская в розовых чулках собралась на Капри
Осеннее обострение? Как Аверин и его директор пополнили список авиадебоширов

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев