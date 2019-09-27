Житель Нижнего Новгорода изводит соседей, слушая по утрам конское ржание

В Нижегородской области один из жильцов многоквартирного дома затиранил соседей. Каждый день в пять утра как по расписанию он на полную громкость включает стереосистему с конским ржанием.

И так продолжается до девяти вечера. Мало того, концерты устраиваются и по выходным. Мужчина поясняет, что таким образом он заглушает громкий топот соседей сверху, которые ему спать не дают.

Все попытки вразумить любителя лошадиной песни заканчивались неудачей. Его не пугают ни суды, ни штрафы. Сейчас полиция проверяет жалобы жильцов дома. Они считают, что их громкий сосед нуждается в психиатрической помощи.

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