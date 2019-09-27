Андрей Чибис вступил в должность губернатора Мурманской области

Победивший 8 сентября на выборах губернатора Мурманской области Андрей Чибис, с марта 2019 года временно исполнявший обязанности главы региона, в пятницу, 27 сентября, официально вступил в должность.

На церемонии инаугурации в Мурманской областной филармонии Чибис произнес слова присяги.

« Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Мурманской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской области », — сказал он.

На мероприятии присутствовали также полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители правительства региона, областной думы, Северного флота, лидеры общественных организаций .

По итогам выборов главы региона в Единый день голосования 8 сентября Чибис победил, набрав 60,07% голосов. Явка на выборах превысила 35% против чуть более 30% на аналогичных выборах в 2014 году.

Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары, окончил Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция», кандидат юридических наук . Он обучался на первом потоке «Школы губернаторов» в Высшей школе государственного управления, имеет богатый опыт работы в региональных и федеральных органах государственной власти. Последние пять лет Чибис занимал должность заместителя главы Минстроя.

В марте 2019 года Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке, заявив, что не намерена участвовать в выборах главы региона.

За относительно небольшой промежуток времени до выборов 8 сентября врио губернатора Чибису удалось многое сделать в различных сферах. В частности, что касается социально-экономической ситуации в регионе, то чиновник констатировал, что основной проблемой является отток людей. Во избежание этого Чибис сконцентрировал внимание на создании комфортных условий для жизни: благоустройство городов, доступность медицины и других услуг, а также создание рабочих мест, которые позволяют населению иметь достойную зарплату.

В июне после «прямой линии» с президентом РФ врио губернатора уволил своего заместителя. Выяснилось, что в регионе существуют оклады врачей ниже минимального размера оплаты труда, тогда как в предоставляемых ему отчетах были другие цифры.

По инициативе Чибиса летом жители Мурманской области приняли активное участие в акции «Всероссийский день посадки леса». Крайне повышенное внимание теперь уделяется и реализации в регионе нацпроекта «Культура». Например, в Мурманске покажут лучшие мировые кукольные спектакли.