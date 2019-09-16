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Лучшие мировые кукольные спектакли покажут в Мурманске

, 7:54 Эфирная новость 29

Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона, в котором принимают участие 15 театров из России, Норвегии, Швеции и Финляндии открылся в Мурманске.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

В Мурманске стартовал Фестиваль кукольных театров Баренцева региона. В празднике участвуют полтора десятка коллективов из России, Швеции, Норвегии и Финляндии. Мероприятие обещает быть по-настоящему масштабным, а публика, тут уж без сомнения, самая благодарная.

«Больше нам нужно таких событий и, конечно, мы будем больше их организовывать. Ожидаем хорошего настроения и творчества кукольных театров. Мы скоро открываем после реконструкции кукольный театр. Он будет красивым, уютным и, наверное, одним из лучших в России», — сказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Театральный фестиваль будет проходить на четырех площадках. Зрителям и гостям будут доступны не только спектакли, но и различные лекции и мастер-классы. Праздник продлится до 18 сентября. К слову, первый такой фестиваль состоялся ровно 20 лет назад в шведском городе Каликс, Россию тогда представляли артисты из Мурманска. Теперь и сам город принимает гостей фестиваля, причем уже в третий раз.

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