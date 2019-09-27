«Так лучше!» Агата Муцениеце показала лицо без фотошопа и макияжа

Латвийская и российская актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram фотографию без фильтров и фотошопа. На снимке звезда предстала перед подписчиками в простой серой майке и без макияжа. 30-летняя артистка поразила поклонников естественной красотой.

«Здесь и сейчас», — подписала пост знаменитость.

Instagram @agataagata

Фанатов Агаты Муцениеце впечатлило то, насколько потрясающе выглядит их любимица без косметики на лице. Многие предположили, что снимок, опубликованный актрисой — архивный и на нем звезде около 18 лет. Поклонники поспешили осыпать кумира комплиментами по поводу внешности. За несколько часов фото набрало более 70 тысяч отметок «мне нравится» и 300 комментариев.

«Какая вы красивая, естественная!»

«Самая лучшая, чудесная, красивая, добрая. А какие у вас глаза! Океан!»

«Вам так лучше: без красок, естественная, оригинальная!»

«Живая!» — написали фолловеры.

Пользователи соцсети отметили, что теперь понимают, почему супруг Агаты Муцениеце популярный актер Павел Прилучный так дорожит своей возлюбленной. Звездная пара жената уже восемь лет и воспитывает двух общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прилучный запретил Агате Муцениеце участвовать в «киношных посиделках».