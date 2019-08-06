Прилучный запретил Муцениеце участвовать в «киношных посиделках»

Актриса Агата Муцениеце в одном из интервью призналась, что у них с супругом Павлом Прилучным часто возникают конфликты. Основная причина — вспыльчивый характер мужа. Он постоянно закатывает возлюбленной сцены ревности. Однако за последние восемь лет брака Агата, по ее словам, уже привыкла к импульсивному поведению Павла, пишет Teleprogramma.pro.

После свадьбы Прилучный выдвинул Муцениеце ряд условий. Он хотел, чтобы его жена тщательно выбирала фильмы, в которых будет сниматься, и не шла на поводу у сценаристов.

Миллионер Денис Ребров рассказал о чувствах к Диане Шурыгиной

Также муж запретил ей участвовать в так называемых «киношных посиделках» после съемочного дня. По мнению артиста, замужней женщине не следует проводить время в ресторанах. Вместо этого она может поужинать в своем гостиничном номере с подругами.

Сам Прилучный признался, что после съемок сразу же отправляется в номер и готовится к следующему рабочему дню. Он не остается с коллегами, ссылаясь на усталость. А отдых Павел предпочитает проводить с семьей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце отказалась поздравлять Прилучного с годовщиной.