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В США хотят запретить жест «окей»

, 21:27 31

Оказывается, популярный во всем мире символ может быть признан дискриминационным.

Фото: www.globallookpress.com © kati

Американские правозащитники забили тревогу по поводу тотального распространения в обществе жеста, когда большой и указательный палец соединены, образуя кольцо. Общепринято, что он означает «окей».

Но некоторые дотошные активисты, которые выступают в поддержку американских евреев, «раскопали» предысторию этого символа. Оказывается, этот жест зародился среди сторонников неонацистских идей и символизировал «власть белой расы» (White power).

В доказательство они привели в пример Брентона Тарранта, который, хладнокровно расстреляв 50 человек в новозеландском Крайстчерче из-за расовой ненависти, в зале суда продемонстрировал именно этот символ.

Теперь правозащитники, которые на протяжении длительного времени тщательно мониторят и фильтруют все возможные дискриминационные моменты, призывают американскую общественность ввести запрет на использование жеста «окей».

Ранее в США прошел флешмоб с голыми моделями, которые выступают против дискриминации женской груди.

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В США хотят запретить жест «окей»

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