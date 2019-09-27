В США хотят запретить жест «окей»

Американские правозащитники забили тревогу по поводу тотального распространения в обществе жеста, когда большой и указательный палец соединены, образуя кольцо. Общепринято, что он означает «окей».

Но некоторые дотошные активисты, которые выступают в поддержку американских евреев, «раскопали» предысторию этого символа. Оказывается, этот жест зародился среди сторонников неонацистских идей и символизировал «власть белой расы» (White power).

В доказательство они привели в пример Брентона Тарранта, который, хладнокровно расстреляв 50 человек в новозеландском Крайстчерче из-за расовой ненависти, в зале суда продемонстрировал именно этот символ.

Теперь правозащитники, которые на протяжении длительного времени тщательно мониторят и фильтруют все возможные дискриминационные моменты, призывают американскую общественность ввести запрет на использование жеста «окей».

Ранее в США прошел флешмоб с голыми моделями, которые выступают против дискриминации женской груди.