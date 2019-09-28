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CNN заявил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера

, 2:05 40

Скандал вокруг публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского еще только набирает свои обороты, но первые жертвы раскручивающегося маховика уже становятся видны.

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

CNN заявил об уходе в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который занимал эту должность с 7 июля 2017 года.

К слову, громкий уход произошел на следующий день после разгоревшегося скандала с запуском процедуры импичмента президенту США. В опубликованной в четверг, 26 сентября, жалобе анонимного осведомителя было упомянуто также имя Курта Волкера.

Главной темой жалобы было предположение, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп надавил на украинского коллегу Владимира Зеленского. После чего в Конгрессе демократы воспользовавшись ситуацией объявили о начале расследования и процедуре импичмента Трампу. В качестве защиты чести и достоинства глава американского государства с разрешения украинского стороны опубликовал стенограмму переговоров, что породило новый сканадал.

Самого же Курта Волкера повесткой вызвали в Конгресс США для допроса в рамках вышеуказанного расследования.

Похоже, что дипломат может стать одной из жертв нового политического скандала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рассекречен текст жалобы разведчика на беседу Трампа с Зеленским.

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