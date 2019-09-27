Рассекречен текст жалобы разведчика на беседу Трампа с Зеленским

Текст жалобы сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля 2019 года, рассекречен. Об этом сообщает газета The Hill.

По данным источника издания, знакомого с ситуацией, гриф секретности с документа сняли. Однако пока не известно, когда именно текст жалобы будет обнародован. При публикации из донесения изымут некоторую часть информации, отмечают журналисты. Также данные о рассекречивании подтвердил член спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса Крис Стюарт. Более того, он призвал «всех прочитать ее».

Два дня назад, 25 сентября, администрация американского президента обнародовала текст получасового телефонного разговора с Зеленским. Эта беседа стала поводом для объявления импичмента Трампу. Из нее следует, что лидер Незалежной пообещал президенту США, что новый генпрокурор республики займется делом, связанным с сыном Джо Байдена Хантером, и украинской газовой компанией Burisma.

Кроме того, по информации The Washington Post, опубликованной 21 сентября, Дональд Трамп, в свою очередь, якобы обещал возобновить выделение Незалежной военной помощи в размере 250 миллионов долларов в обмен на услугу от Украины. Речь идет о компромате на бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский искренне удивлен происходящим.