Видео: В греческом порту загорелся паром

В порту Игуменица на западе Греции утром в субботу, 28 сентября, загорелся паром Olympic Champion. Пожар начался вскоре после того, как судно выдвинулось в Венецию. Примерно в 8:20 по московскому времени экипаж принял решение вернуться, началась эвакуация, которая была произведена оперативно — в считанные минуты.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА, на борту парома находились 538 пассажиров, 75 членов экипажа и 293 автомобиля.

Отмечается, что инцидент находится под контролем, сразу после возгорания сработали автоматические системы пожаротушения. Обстоятельства происшествия уточняются.

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