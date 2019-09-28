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Видео: В греческом порту загорелся паром

, 10:26 Видео 33

На борту находились 538 пассажиров и 75 членов экипажа, 239 автомобилей. Пожар начался сразу после выхода парома из порта в Венецию. Судно вернулось, и началась эвакуация людей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Eurokinissi, YouTube @e-igoumenitsa

В порту Игуменица на западе Греции утром в субботу, 28 сентября, загорелся паром Olympic Champion. Пожар начался вскоре после того, как судно выдвинулось в Венецию. Примерно в 8:20 по московскому времени экипаж принял решение вернуться, началась эвакуация, которая была произведена оперативно — в считанные минуты.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА, на борту парома находились 538 пассажиров, 75 членов экипажа и 293 автомобиля.

Отмечается, что инцидент находится под контролем, сразу после возгорания сработали автоматические системы пожаротушения. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре, случившемся на борту четырехпалубного теплохода «Петр Чайковский». ЧП произошло утром 22 августа, на причале на Октябрьской набережной.

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