Видео: Пожар произошел на территории исправительной колонии в Тюмени

В административном здании исправительной колонии № 4 в Тюмени на улице Авторемонтной произошел пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, сообщение об инциденте поступило в субботу, 28 сентября, в 11:36 по местному времени.

По словам очевидцев, сгорела крыша сооружения. Дым от пожара был виден на расстоянии в несколько километров, пишет URA.RU.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация с территории колонии не проводилась. На данный момент на месте ЧП работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Апраксин двор загорелся в центре Санкт-Петербурга около пяти утра в ночь на субботу, 28 сентября.