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Павел Мамаев продолжит карьеру в футбольном клубе «Ростов»

, 21:52 Видео 61

Спортсмен успешно прошел медосмотр, вскоре будет заключен договор.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Instagram @gubareva3937

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Драка Кокорина и Мамаева 338

Полузащитник Павел Мамаев прошел медосмотр в футбольном клубе «Ростов», передает «Спорт-Экспресс». Результаты медосмотра устроили клуб, вскоре «Ростов» подпишет контракт с футболистом. Договор будет заключен на два года и три месяца, после этого, возможно, продлен еще на год. По сообщению издания, годовой доход Павла Мамаева с учетом базового гонорара и бонусов составит около одного миллиона евро.

Об окончании переговоров Мамаева с клубом «Ростов» стало известно в пятницу, 27 сентября. Ранее футболист вел переговоры с ФК «Динамо» и должен был пройти медосмотр в Москве, однако в итоге отправился в Ростов-на-Дону.

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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу из белгородской исправительной колонии № 4 по условно-досрочному освобождению 17 сентября 2019 года. Адвокаты Кокорина и Мамаева утверждают, что спортсменов выпустили благодаря их хорошему поведению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алана Мамаева анонсировала интервью с освободившемся мужем. Супруга футболиста Павла Мамаева, освободившегося из белгородской колонии по УДО, Алана рассказала в своем Instagram-аккаунте о скором выходе первого интервью с мужем.

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