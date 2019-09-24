«Смотри на жену!» Алана Мамаева анонсировала интервью с освободившемся мужем

Супруга футболиста Павла Мамаева, освободившегося из белгородской колонии по УДО, Алана рассказала в своем Instagram-аккаунте о скором выходе первого интервью с мужем. Светская львица опубликовала видеоролик, в котором отметила, что «долго отбивалась» от различных изданий. Алана хотела, чтобы на важные вопросы первой Павел ответил именно ей.

На кадрах видно, как Мамаев в расслабленной позе сидит на диване и смущенно улыбается. Когда супруга зовет его, он смиренно подходит и занимает место у бара рядом с Аланой.

«Смотри на жену, а не на кого-то еще!» — делает замечание супругу девушка.

«Интервью с мужем. Скоро», — подписала видео Мамаева.

Поклонники оценили промо-ролик Аланы и сказали, что с нетерпением ждут видео. Некоторые подписчики спросили у модели, будет ли использован детектор на интервью. Однако светская львица не удовлетворила любопытство юзеров.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу из белгородской исправительной колонии № 4 по условно-досрочному освобождению 17 сентября 2019 года. Адвокаты Кокорина и Мамаева утверждают, что спортсменов выпустили благодаря их хорошему поведению.

За решеткой футболисты оказались после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. Они были признаны виновными в избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алана Мамаева поделилась трогательным кадром Павла с детьми.