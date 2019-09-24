  1. Пятый канал
  4. «Смотри на жену!» Алана Мамаева анонсировала интервью с освободившемся мужем

«Смотри на жену!» Алана Мамаева анонсировала интервью с освободившемся мужем

, 13:49 Видео 9

Супруга футболиста опубликовала промо-ролик в своем Instagram-аккаунте, чем очень заинтриговала поклонников.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alana_mamaeva

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 336

Супруга футболиста Павла Мамаева, освободившегося из белгородской колонии по УДО, Алана рассказала в своем Instagram-аккаунте о скором выходе первого интервью с мужем. Светская львица опубликовала видеоролик, в котором отметила, что «долго отбивалась» от различных изданий. Алана хотела, чтобы на важные вопросы первой Павел ответил именно ей.

На кадрах видно, как Мамаев в расслабленной позе сидит на диване и смущенно улыбается. Когда супруга зовет его, он смиренно подходит и занимает место у бара рядом с Аланой.

«Смотри на жену, а не на кого-то еще!» — делает замечание супругу девушка.

«Интервью с мужем. Скоро», — подписала видео Мамаева.

Поклонники оценили промо-ролик Аланы и сказали, что с нетерпением ждут видео. Некоторые подписчики спросили у модели, будет ли использован детектор на интервью. Однако светская львица не удовлетворила любопытство юзеров.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу из белгородской исправительной колонии № 4 по условно-досрочному освобождению 17 сентября 2019 года. Адвокаты Кокорина и Мамаева утверждают, что спортсменов выпустили благодаря их хорошему поведению.

За решеткой футболисты оказались после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. Они были признаны виновными в избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алана Мамаева поделилась трогательным кадром Павла с детьми.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 336
24 сент
У Александра Кокорина нашли сразу 47 штрафов за нарушения ПДД
21 сент
Губернатор Самарской области прокомментировал слухи о контракте Мамаева с «Крыльями Советов»
21 сент
Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче
20 сент
ФК «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
20 сент
Мамаев уходит из «Краснодара»? Скандальный полузащитник может сменить клуб
20 сент
Комитет РФС не пустил Кокорина в Премьер-лигу
20 сент
«Батя дома!» Алана Мамаева поделилась трогательным кадром Павла с детьми
19 сент
Кокорин присоединился к «Зениту»
17 сент
Домой на Gelandewagen: Что ждет Кокорина и Мамаева на свободе?
17 сент
Журналист о выходе Кокорина из тюрьмы: «К амнистированным в России всегда хорошо относятся»

Читайте также

+6° Днём +7°
Ночью +2°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

13:49
«Смотри на жену!» Алана Мамаева анонсировала интервью с освободившемся мужем
13:42
Задушил поясом от халата: Клиент жестоко расправился с проституткой в Москве
13:34
Разбивший голову в аэропорту Ростова-на-Дону актер Сергей Гармаш был пьян
13:21
Дидье Маруани подал иск к Филиппу Киркорову на 15 миллионов рублей
13:08
Баренц Экологический Фильм Фестиваль стартовал в Петрозаводске
12:58
«С корабля на бал»: Влад Соколовский празднует день рождения

Сейчас читают

«Мамины черты»: Певица МакSим впервые показала младшую дочь
«Король эпизодов» Александр Числов скрывал от родных, что у него был ВИЧ
«Знает цену деньгам»: Евгения Брик рассказывает дочери о своем трудном детстве

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев