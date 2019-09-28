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  4. Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

, 21:34 33

«Закрываться» в себе страна сейчас не может, считает Саломе Зурабишвили.

Фото: www.globallookpress.com / JÃ¼rgen Heinrich

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась за путь диалога с Россией, передает KP.RU. «Закрываться» в себе страна сейчас не может, подчеркнула Зурабишвили, комментируя первую за десять лет встречу глав МИД России и Грузии.

По ее словам, у государства есть два пути: военный и мирный.

«Один — война, военный путь, от которого мы отказались. Второй — это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе», — сказала Саломе Зурабишвили.

Также глава Грузии отметила, что после встречи Давида Залкалиани с Сергеем Лавровым Тбилиси получил положительные отзывы от США и Евросоюза.

Лавров встретился с грузинским коллегой на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН 26 сентября. Эта встреча произошла впервые за десять лет. В ходе беседы обсуждались ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии, а также авиасообщение между Россией и Грузией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях этих переговоров.

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