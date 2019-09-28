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«Он создал лучший театр в стране»: в «Ленкоме» спектакль начался с минуты молчания

, 23:24 Видео 9

С речью перед зрителями выступил директор театра Марк Варшавер.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, RT

Спектакль в театре «Ленком» в субботу, 28 сентября, начался с минуты молчания в память о человеке, чья жизнь была с ним неразрывно связана — Марком Захаровым.

Он пришел в тогда еще Московски театр имени Ленинского комсомола в 1973 году на пост главного режиссера. Впоследсвии его уже официально называли коротко и ясно — «Ленком». Это название знал каждый. А труппу созданную Захаровым еще в советские годы называли легендарной.

«Почти 46 лет назад он пришел в эти стены, в театр Ленинского комсомола. Театр был полупустой. На сцене были „Три сестры“, а в зале — дядя Ваня. Не было зрителей в зале. На сцене было больше артистов, чем зрителей в зале. И вот за эти годы Марк Анатольевич создал лучший театр в стране», — подчеркнул со сцены директор театра Марк Варшавер.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Марк Захаров ушел из жизни после продолжительной болезни на 86-м году жизни. За последние несколько месяцев Марк Захаров два раза попадал в больницу с воспалением легких. Последний раз знаменитый режиссер был госпитализирован 18 сентября. Утром в субботу у него остановилось сердце.

Прощание с легендарным режиссером пройдет 1 октября 2019 года. Похоронят Захарова на Новодевичьем кладбище.

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