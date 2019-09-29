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«Теперь на стороне России»: Украинский дипломат высказался о позиции Запада

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Григорий Перепелица констатировал стремительное изменение баланса сил на международной арене.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, YouTube / UKRLIFE.TV

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица в интервью для интернет-канала UkrLife высказался об изменении баланса сил на международной арене. По словам эксперта, Россия усиливает позиции в мире, в то время как влияние Запада заметно ослабевает.

«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», — цитирует дипломата ФАН.

Комментируя современную политическую обстановку, специалист отметил, что РФ «заполнила вакуум», появившийся из-за того, что США стремительно теряют свои позиции во всем мире, в том числе в странах бывшего СССР.

На фоне происходящих событий европейские страны изменили отношение к Москве, считает Перепелица. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании дружить с Россией.

«Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», — подчеркнул эксперт.

По мнению дипломата, в сложившихся условиях Киеву остается усиливать армию и переходить к «активной обороне».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в бундестаге призвали «сделать первый шаг» в отмене антироссийских санкций.

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