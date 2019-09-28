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В бундестаге призвали «сделать первый шаг» в отмене антироссийских санкций

, 10:12 35

Представители нескольких фракций парламента Германии высказались за постепенное снятие экономических ограничений на конференции, посвященной пятилетию введения санкций.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Arne Immanuel Bänsch

Тема:
Украинский кризис 174

Представители сразу нескольких фракций в немецком бундестаге высказались за постепенное снятие экономических ограничений с России. Речь об этом шла на прошедшей в парламенте Германии конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?».

Как пишет URA.RU, члены Свободной демократической партии Германии (СДПГ), Социал-демократической партии (СДП), Партии левых и Христианско-социального союза ХДС отметили, что по мере прогресса в реализации Минских соглашений ограничения можно было бы постепенно ослаблять.

«Этот дамоклов меч в течение нескольких месяцев нависал над европейскими компаниями. Санкции ослабляют Европу и Россию, и это в интересах США, но не в интересах Европы», цитирует издание депутата от Партии левых Клаус Энрста.

По словам политика, от антироссийских санкций больше всех пострадала именно Германия. В свою очередь представитель СДПГ Бернд Вестфал призвал коллег «сделать первый шаг после пяти лет санкций».

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер призвал снять санкции с России после ее возвращения в ПАСЕ, поскольку ограничения не способствуют достижения заявленной цели — урегулирования ситуации на Украине.

Тема:
Украинский кризис 174
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