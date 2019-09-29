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  4. Видео: Гонка «Формулы-2» в Сочи остановлена из-за аварии с участием Мазепина

Видео: Гонка «Формулы-2» в Сочи остановлена из-за аварии с участием Мазепина

, 12:56 Видео 14

Россиянин и его соперник из Японии вылетели с трассы и врезались в барьер.

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Фото, видео: Instagram @sergioverchenko, @migele_84, @onew_sangtae, @duringstorm

Во время второй гонки этапа серии «Формулы-2» в Сочи в воскресенье, 29 сентября, произошла авария. В результате соревнование было приостановлено. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, россиянин Никита Мазепин и его соперник из Японии Нобухару Мацусита вылетели с трассы и врезались в барьер во время одного из поворотов. По предварительным данным, в результате инцидента спортсмены не получили серьезных травм.

Состязания организаторы обещали возобновить через час после старта. Как пишет Sports.ru, из-за непредвиденных обстоятельств гоночная дистанция была сокращена до 15 кругов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шумахер приехал на «Формулу-1» в Сочи. Заезды Гран-При России официально стартовали в пятницу, 27 сентября.

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