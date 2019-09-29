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Видео: Жители Наро-Фоминского района Подмосковья сняли в небе НЛО

, 14:48 Видео 1 054

Загадочный объект висел в воздухе над городом Селятино утром в воскресенье, 29 сентября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Rene Traut, via www.imago-images, Instagram @selyatino_aprelevka

Жители города Селятино Наро-Фоминского района Московской области сняли на видео НЛО. Загадочный объект висел в воздухе над населенным пунктом в воскресенье, 29 сентября.

Судя по кадрам, распространенным в сети, странное кольцо темного цвета неподвижно замерло в небе. Пользователи социальных сетей предположили, что паранормальный круг — это портал в параллельный мир. Кто-то решил, что это стая птиц, а некоторые и вовсе подумали, что это якобы след от взрыва.

Instagram @selyatino_aprelevka

На одной из фотографий отчетливо заметно, как от кольца к земле тянется рассеянный дымовой след. Один из пользователей заверил, что на самом деле это кольцо из выхлопной трубы тепловоза. Якобы при запуске дизельного двигателя локомотив и «отправил» в небо «объект», который моментально переполошил жителей подмосковного городка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «говорящая голова» аннунака на пляже во Владивостоке попала на видео.

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