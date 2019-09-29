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Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина

, 17:22 Фото 112

Снимок в соцсети опубликовала мать 36-летнего артиста.

Фото: www.globallookpress.com © Dariya Sidorina

Звезда отечественных телесериалов «Сильнее судьбы», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и других Алексей Янин пережил инсульт четыре года назад. Из-за болезни врачи вынуждены были сделать актеру трепанацию черепа, что в итоге привело к коме артиста. Однако сейчас 36-летняя знаменитость преодолел все трудности, и идет на поправку — его мать опубликовала в Facebook снимок сына на прогулке.

«Леше нелегко, но сегодня у него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления», — утверждает мама артиста.

Facebook @Ольга Янина

После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду. Однако у актера возникают проблемы с воспроизведением устной речи. По словам матери, артист несомненно «движется вперед». Звезда театра и кино проходит обследования и лечение в лучших реабилитационных центрах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после инсульта умер президент Крыма Юрий Мешков.

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