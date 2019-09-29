Ушел из жизни первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков скончался в подмосковной больнице в воскресенье, 29 сентября, на 74-м году жизни. Смерть наступила спустя две недели после перенесенного инсульта. Тогда он был перевезен из турецкой больницы в Московскую область, сообщает «Интерфакс». Информацию о смерти подтвердила дочь политика Марианна Мешкова.

Между тем она добавила, что за некоторое время до того, как Юрий Мешков ушел из жизни, он вновь был переведен в реанимацию. Это произошло после того, как в выходные был оставлен без наблюдения медиков. Тогда же дочь собиралась перевезти политика из Красногорска в столичную больницу.

Юрий Мешков перенес инсульт 1 сентября, находясь в Турции на отдыхе с женой. Врачи ввели политика в медикаментозную кому, из которой он был выведен через сутки.

Дочь бывшего президента Крыма предполагает, что инсульт мог спровоцировать конфликт, который произошел с работниками отеля — Юрию Мешкову и его жене дали номер в гостинице ниже заявленного класса. В Московскую область Юрия Мешкова перевезли 16 сентября.

Юрий Мешков руководил Крымом c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Должность была упразднена Верховной радой Украины. Политик жил с семьей в Москве, иногда приезжая в Крым.

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