«Дразнили из-за больших зубов и бюста»: Жена Диброва о трудном детстве

Супруга популярного телеведущего страдала из-за насмешек в школе и вынуждена была работать с 13 лет.
Фото: Instagram @polinadibrova
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва 30-летняя Полина поделилась подробностями своей личной жизни. Жена знаменитости рассказала о сложном периоде до 17 лет, пишет StarHit.
«Меня часто дразнили из-за больших зубов, задумчивости/залипания и в последствии, большого роста и бюста. Долгое время была выше практически всех мальчишек в классе. Безумно этого стеснялась и никогда не носила каблуки», — сообщила модель.
Полина Диброва начала работать, будучи еще подростком, в промоутерском агентстве.
«Начала работать в 13 лет, так как родители отказались покупать мне мой первый сотовый телефон. Заработала», — утверждает знаменитость.
По словам Полины Дибровой, с раннего детства она переживала «синдром Плюшкина» и приносила в дом странные вещицы.
«Ходила по аптекам и магазинам города, собирая рекламки. Коллекционировала их и перебирала. До сих пор не знаю зачем. Еще собирала фантики от конфет, наклейки и календарики. Так же собирала коробки от шоколадок на рынке», — поведала жена Диброва.