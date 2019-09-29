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«Дразнили из-за больших зубов и бюста»: Жена Диброва о трудном детстве

, 22:17 196

Супруга популярного телеведущего страдала из-за насмешек в школе и вынуждена была работать с 13 лет.

Фото: Instagram @polinadibrova

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва 30-летняя Полина поделилась подробностями своей личной жизни. Жена знаменитости рассказала о сложном периоде до 17 лет, пишет StarHit.

«Меня часто дразнили из-за больших зубов, задумчивости/залипания и в последствии, большого роста и бюста. Долгое время была выше практически всех мальчишек в классе. Безумно этого стеснялась и никогда не носила каблуки», — сообщила модель.

Полина Диброва начала работать, будучи еще подростком, в промоутерском агентстве.

«Начала работать в 13 лет, так как родители отказались покупать мне мой первый сотовый телефон. Заработала», — утверждает знаменитость.

По словам Полины Дибровой, с раннего детства она переживала «синдром Плюшкина» и приносила в дом странные вещицы.

«Ходила по аптекам и магазинам города, собирая рекламки. Коллекционировала их и перебирала. До сих пор не знаю зачем. Еще собирала фантики от конфет, наклейки и календарики. Так же собирала коробки от шоколадок на рынке», — поведала жена Диброва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Дибров с женой врезались в дерево на мотоцикле.

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