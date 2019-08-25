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  4. Дмитрий Дибров с женой Полиной на мотоцикле врезались в дерево

Дмитрий Дибров с женой Полиной на мотоцикле врезались в дерево

, 19:10 Фото 1 385

Пара едва не погибла в аварии, о чем супруга телеведущего написала на своей страничке в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @polinadibrova

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга, «Миссис Россия-2017», Полина едва не погибли в ДТП. В аварию пара попала во время поездки на мотоцикле. Об этом Полина Диброва написала на своей страничке в Instagram.

«Вчера врезались в дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребенка как отрезало. Боюсь высоту и скорость», — написала жена телеведущего, прикрепив к публикации фото, где она запечатлена с Дмитрием в мотоциклетных шлемах.

Сообщается, что с 59-летним Дмитрием Дибровым и его 30-летней супругой все в порядке. Спустя пару часов Полина уже во всю выкладывала в сторис в Instagram видео с праздника на природе.

Instagram @polinadibrova

К слову, это уже не первая неприятность пары за последнее время. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены.

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