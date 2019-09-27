Медики Ростовской области предстанут перед судом за то, что лишили ребенка руки

Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью 11-летнего мальчика из Зеленоградского района, сообщает ведомство. В августе 2019 года ребенок при игре в мяч упал на правую руку. Врачи констатировали открытый перелом правого предплечья со смещением отломков. Фельдшер и дежурный врач-хирург районной больницы наложили ему гипс и отпустили домой.

Через некоторое время родители обратились к медикам повторно — сломанная рука не заживала и болела. Врачи сказали, что с конечностью все будет в порядке, и ничего не предпринимали. Вскоре состояние мальчика ухудшилось. Родители вновь отвезли его в больницу. На этот раз ребенка госпитализировали, а руку ампутировали — как выяснилось, после наложения гипса развилась гангрена.

Областной Росздравнадзор выявил нарушения в действиях медперсонала, и направил материалы в следственный отдел. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что нетрезвого травматолога из Моздока, посоветовавшего ребенку нанести на гипс мазь, уволили.