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Медики Ростовской области предстанут перед судом за то, что лишили ребенка руки

, 15:15 10

Врачи своевременно не вылечили 11-летнего мальчика. В результате конечность пришлось ампутировать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джаваахадзе

Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью 11-летнего мальчика из Зеленоградского района, сообщает ведомство. В августе 2019 года ребенок при игре в мяч упал на правую руку. Врачи констатировали открытый перелом правого предплечья со смещением отломков. Фельдшер и дежурный врач-хирург районной больницы наложили ему гипс и отпустили домой.

Через некоторое время родители обратились к медикам повторно — сломанная рука не заживала и болела. Врачи сказали, что с конечностью все будет в порядке, и ничего не предпринимали. Вскоре состояние мальчика ухудшилось. Родители вновь отвезли его в больницу. На этот раз ребенка госпитализировали, а руку ампутировали — как выяснилось, после наложения гипса развилась гангрена.

Областной Росздравнадзор выявил нарушения в действиях медперсонала, и направил материалы в следственный отдел. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что нетрезвого травматолога из Моздока, посоветовавшего ребенку нанести на гипс мазь, уволили.

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