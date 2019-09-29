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  4. «За поражение ответственен тренер!» Эксперт об уходе Кононова из «Спартака»

«За поражение ответственен тренер!» Эксперт об уходе Кононова из «Спартака»

, 23:18 32

Главный тренер красно-белых подал заявление об увольнении после четвертого подряд поражения команды в матчах российской премьер-лиги. Его уход прокомментировал спортивный журналист.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Футбольный клуб «Спартак-Москва» попрощался с главным тренером Олегом Кононовым после серии поражений команды в российской премьер-лиге. Спортивный журналист Александр Кузмак прокомментировал уход Кононова и назвал возможные причины его отставки.

«За поражение ответственен тренер. Команда, которая рассчитывала на медали в Еврокубке, а сейчас находится в очевидном кризисе. Поэтому отставка в данном случае тут выглядит как закономерный итог», — утверждает футбольный комментатор.

При этом Александр Кузмак уверен — неудачные выступления «Спартака» на протяжении всего сезона связаны не только с неудовлетворительным руководством Олега Кононова, но и с проблемами в организации работы футбольного клуба.

«У любой отставки есть причина. На мой взгляд, она кроется не только в том, что Кононов не справился со своей работой. Ну, и потому что сам „Спартак“ и организация того, что там происходит, вызывает массу вопросов. Следует сказать, что трансферную компанию „Спартак“ завершал уже в начале сезона», — заметил спортивный журналист.

По мнению футбольного комментатора, команда «Спартака» на протяжении сезона просто «не успела сыграться».

«Кононов получил команду, которую хотел, уже в процессе сезона. И команда не успела сыграться. Очевидно, что и не могла», — убежден Кузмак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Кононов ушел с поста главного тренера «Спартака».

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