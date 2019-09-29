«За поражение ответственен тренер!» Эксперт об уходе Кононова из «Спартака»

Футбольный клуб «Спартак-Москва» попрощался с главным тренером Олегом Кононовым после серии поражений команды в российской премьер-лиге. Спортивный журналист Александр Кузмак прокомментировал уход Кононова и назвал возможные причины его отставки.

«За поражение ответственен тренер. Команда, которая рассчитывала на медали в Еврокубке, а сейчас находится в очевидном кризисе. Поэтому отставка в данном случае тут выглядит как закономерный итог », — утверждает футбольный комментатор.

При этом Александр Кузмак уверен — неудачные выступления «Спартака» на протяжении всего сезона связаны не только с неудовлетворительным руководством Олега Кононова, но и с проблемами в организации работы футбольного клуба.

«У любой отставки есть причина. На мой взгляд, она кроется не только в том, что Кононов не справился со своей работой. Ну, и потому что сам „Спартак“ и организация того, что там происходит, вызывает массу вопросов. Следует сказать, что трансферную компанию „Спартак“ завершал уже в начале сезона », — заметил спортивный журналист.

По мнению футбольного комментатора, команда «Спартака» на протяжении сезона просто «не успела сыграться».

« Кононов получил команду, которую хотел, уже в процессе сезона. И команда не успела сыграться. Очевидно, что и не могла », — убежден Кузмак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Кононов ушел с поста главного тренера «Спартака».