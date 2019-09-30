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Полосатый праздник: во Владивостоке красочным маршем отметили «День тигра»

, 9:15 Эфирная новость 31

Праздник, ставший традиционным с 2000 года, призван привлечь внимание людей к проблеме сохранения дикой природы, в частности амурского тигра.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

Владивосток окрасился в черно-оранжевые цвета. В городе с размахом отметили «День тигра».

На улицах устроили настоящий карнавал. Возглавили колонну полосатые машины, а за ними сотни человек в ярких футболках.

В праздничном шествии также приняли участие ученые, школьники, волонтеры и студенты из Кореи. «День тигра» во Владивостоке отмечают с 2000 года для того, чтобы привлечь внимание людей к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

Это одна из редчайших кошек, занесенных в Красную книгу России и мира. Общая численность популяции насчитывает не больше 600 особей. При этом на территории Земли леопарда в прошлом году было зафиксировано 30 взрослых тигров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморье в Хинганский заповедник вернули спасенных тигрят.

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