Полосатый праздник: во Владивостоке красочным маршем отметили «День тигра»

Владивосток окрасился в черно-оранжевые цвета. В городе с размахом отметили «День тигра».

На улицах устроили настоящий карнавал. Возглавили колонну полосатые машины, а за ними сотни человек в ярких футболках.

В праздничном шествии также приняли участие ученые, школьники, волонтеры и студенты из Кореи. «День тигра» во Владивостоке отмечают с 2000 года для того, чтобы привлечь внимание людей к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

Это одна из редчайших кошек, занесенных в Красную книгу России и мира. Общая численность популяции насчитывает не больше 600 особей. При этом на территории Земли леопарда в прошлом году было зафиксировано 30 взрослых тигров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморье в Хинганский заповедник вернули спасенных тигрят.