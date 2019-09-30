Американская звезда Джессика Симпсон рассказала, как всего за полгода с момента родов похудела сразу на 45 килограммов. По ее словам, рецепт «довольно прост» — нужно всего лишь контролировать свой рацион.

«В принципе, стоит привыкнуть есть много цветной капусты, если хочешь такого же результата. Это было очень тяжело. Я думаю, что важно просто контролировать то, что ты ешь. Может, даже записывать», — поделилась Симпсон в беседе с HCN.

Полгода назад 39-летняя дива в третий раз стала мамой. В процессе беременности Джессика Симпсон сильно поправилась. Сразу же после рождения малыша она активно занялась вопросом похудения, сделав основной упор на здоровое питание.

Instagram @jessicasimpson

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом выходе в свет американской звезды после родов.