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  4. Грабители обчистили дом экс-футболиста сборной России Игоря Семшова

Грабители обчистили дом экс-футболиста сборной России Игоря Семшова

, 10:55 71

Злоумышленники вынесли ценности на сумму более миллиона рублей.

Фото: www.globallookpress.com /Dmitry Golubovich

В ночь на 29 сентября в дом бывшего игрока сборной России по футболу Игоря Семшова в Одинцовском районе Московской области забрались злоумышленники. По предварительным данным, четыре домушника отжали пластиковое окно и забрались внутрь.

Как стало известно 5-tv.ru, на шум вышла супруга футболиста Лариса Семшова. Преступников она не разглядела и позже в полиции указала лишь на азиатскую внешность похитителей. Противостоять им не имело смысла. Из сумочки Семшовой неизвестные вытащили 15 тысяч рублей. Это оказалось самым малым из того, что они забрали. По словам потерпевшей, из сейфа грабители взяли две пары часов Chopard и Omega с бриллиантами, золотые часы Longines и Burberry, а также бриллиантовые серьги из другого хранилища. Общая сумма похищенного превысила миллион рублей.

Как уточняет KP.RU, помимо прочего злоумышленники ударили Семшову, не причинив ей серьезного вреда.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК детально установил обстоятельства убийства Михаила Круга.

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