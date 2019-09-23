Не пощадили даже собаку: СК детально установил обстоятельства убийства Михаила Круга

Следственный комитет РФ по Тверской области установил в мельчайших подробностях обстоятельства смерти певца Михаила Воробьева, более известного под псевдонимом Михаил Круг.

Как сообщается на официальном сайте СК России, музыкант скончался 30 июня 2002 года в день празднования дня города Твери. В дом артиста, который расположен в поселке Мамулино, проникли двое мужчин с целью ограбления, и один из них убил исполнителя.

В ходе установления причастных к преступлению лиц под подозрение полиции попали члены банды «Тверские волки», в частности один из них — Александр Агеев, однако доказательств его противоправной деятельности на тот момент не было.

В 2019 была получена дополнительная информация об обстоятельствах гибели Михаила Круга, вследствие чего расследование было возобновлено. Правоохранительным органам удалось установить, что ранее подозреваемый по делу — Агеев — действительно причастен к совершению преступления. Он дал признательные показания, в которых сообщил, что действовал совместно с другим участником банды — Дмитрием Веселовым.

По указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как «Лом», мошенники должны были проникнуть в дом музыканта. Веселов и Агеев были уверены, что певца дома нет, убийство изначально не планировалось. Соучастники намеревались лишь похитить ценные вещи, после чего покинуть место совершения кражи.

Однако неожиданное возвращение артиста разрушило планы злоумышленников. Возникшие препятствия Веселов решил устранить, применив оружие. Он дважды выстрелил в Круга из пистолета.

На данный момент Агеев отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Веселов, в свою очередь, ранее был убит другим участником банды «Тверские волки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 24-летняя приемная дочь Михаила Круга вышла замуж.