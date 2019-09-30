  1. Пятый канал
  4. «Валюсь с ног»: Пынзарь пожаловалась поклонникам на усталость

«Валюсь с ног»: Пынзарь пожаловалась поклонникам на усталость

, 11:36 Фото 219

Звезда ток-шоу «Дом-2» посетовала в Instagram на то, что ничего не успевает.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Звезда ток-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь пожаловалась подписчикам в Instagram на большую усталость. По словам дивы, она так устает, что даже не может сосредоточиться, чтобы написать дельный пост.

«В голове каша, даже текст дурацкий», — отметила Пынзарь, добавив, что к тому же ее не слушаются дети.

Instagram @darya_pinzar86

«Дарья, вы красотка! Обожаю вашу семью!» — признался в комментариях к посту один из поклонников.

«Держитесь, Дарья! Со всем справитесь!» — поддержал звезду телестройки пользователь.

Другие же юзеры несколько раскритиковали Дарью Пынзарь, постаравшись обратить ее внимание на правила русского языка, которыми она пренебрегла при написании поста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подписчики дивы пытались угадать, есть ли на ней купальник.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 30 сентября: Рыбы, поймайте дзен!

Последние новости

11:49
Цветы, свечи и записки: в Москве отдают дань памяти великому режиссеру Захарову
11:36
«Валюсь с ног»: Пынзарь пожаловалась поклонникам на усталость
11:21
Путин примет участие в церемонии прощания с Жаком Шираком
11:11
Умер звезда индийского кино Виджу Кхоте
10:55
Грабители обчистили дом экс-футболиста сборной России Игоря Семшова
10:48
«Трудолюбивая и добрая»: Хилькевич расхвалила себя в глазах фанатов — фото

Сейчас читают

«Моя любовь!» Сергей Лазарев показал фото дочери, которую скрывал целый год
Лера Кудрявцева шокирована откровением Лазарева о рождении дочери
Кудрявые волосы Светланы Лободы впечатлили поклонников — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев