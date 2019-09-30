«Валюсь с ног»: Пынзарь пожаловалась поклонникам на усталость

Звезда ток-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь пожаловалась подписчикам в Instagram на большую усталость. По словам дивы, она так устает, что даже не может сосредоточиться, чтобы написать дельный пост.

«В голове каша, даже текст дурацкий», — отметила Пынзарь, добавив, что к тому же ее не слушаются дети.

Instagram @darya_pinzar86

«Дарья, вы красотка! Обожаю вашу семью!» — признался в комментариях к посту один из поклонников.

«Держитесь, Дарья! Со всем справитесь!» — поддержал звезду телестройки пользователь.

Другие же юзеры несколько раскритиковали Дарью Пынзарь, постаравшись обратить ее внимание на правила русского языка, которыми она пренебрегла при написании поста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подписчики дивы пытались угадать, есть ли на ней купальник.