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Красивейшее северное сияние в Лапландии попало на видео

, 15:29 Эфирная новость 43

Охоту за северным сиянием туристы устраивают с конца сентября до конца марта. Лучше всего его видно в Финляндии, Норвегии, Исландии, Швеции и северных регионах России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /McPHOTO/A. Volz, via www.imago-i, 5-tv.ru

В Финляндии начался сезон северного сияния. Мощные вспышки увидели туристы, посетившие в эти выходные Лапландию. Яркие зеленые, фиолетовые и белые сполохи осветили ночное небо.

Наблюдатели рассказывают, что красочное шоу началось сразу после захода солнца, и разноцветные полосы очень быстро раскрасили весь небосвод. Этим танцем — именно так называют увиденное туристы — можно было любоваться на протяжении нескольких часов.

Финляндия, а также Норвегия, Исландия, Швеция и северные регионы России считаются лучшими местами для наблюдения за этим необычным явлением природы. Охоту за северным сиянием устраивают с конца сентября до конца марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом природном явлении — солнечное гало над Петропавловской крепостью заметили в Петербурге. Также его было видно в районе Сестрорецка, в Лахте и над Финским заливом.

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