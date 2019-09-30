Красивейшее северное сияние в Лапландии попало на видео

В Финляндии начался сезон северного сияния. Мощные вспышки увидели туристы, посетившие в эти выходные Лапландию. Яркие зеленые, фиолетовые и белые сполохи осветили ночное небо.

Наблюдатели рассказывают, что красочное шоу началось сразу после захода солнца, и разноцветные полосы очень быстро раскрасили весь небосвод. Этим танцем — именно так называют увиденное туристы — можно было любоваться на протяжении нескольких часов.

Финляндия, а также Норвегия, Исландия, Швеция и северные регионы России считаются лучшими местами для наблюдения за этим необычным явлением природы. Охоту за северным сиянием устраивают с конца сентября до конца марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом природном явлении — солнечное гало над Петропавловской крепостью заметили в Петербурге. Также его было видно в районе Сестрорецка, в Лахте и над Финским заливом.