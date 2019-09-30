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  4. На космодроме «Плесецк» совершен успешный пуск баллистической ракеты «Тополь-М» — видео

На космодроме «Плесецк» совершен успешный пуск баллистической ракеты «Тополь-М» — видео

, 19:15 Видео 31

Как заявили в Минобороны РФ, ракета поразила цель на Камчатке.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ, globallookpress.com /MOD Russia

На космодроме «Плесецк» произвели учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М». Как сообщают в Минобороны, пуск был учебно-боевой, то есть к цели на Камчатке летел аналог боевого блока ракеты. И цель была успешно поражена.

В ведомстве опубликовали видео с места старта и отметили, что успешный пуск «Тополя-М» подтвердил техническую готовность ракет данного типа, стоящих на боевом дежурстве Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как водители «Тополь-М» и «Ярс» сдают экзамены в Капустином Яру Астраханской области. Военнослужащие обучаются данной специальности в 161-й школе техников при РВСН. При успешной сдачи экзаменов им присваивается звание «прапорщик».

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