На космодроме «Плесецк» произвели учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М». Как сообщают в Минобороны, пуск был учебно-боевой, то есть к цели на Камчатке летел аналог боевого блока ракеты. И цель была успешно поражена.

В ведомстве опубликовали видео с места старта и отметили, что успешный пуск «Тополя-М» подтвердил техническую готовность ракет данного типа, стоящих на боевом дежурстве Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как водители «Тополь-М» и «Ярс» сдают экзамены в Капустином Яру Астраханской области. Военнослужащие обучаются данной специальности в 161-й школе техников при РВСН. При успешной сдачи экзаменов им присваивается звание «прапорщик».