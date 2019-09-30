Росздравнадзор разберется в ситуации с небезопасным препаратом от язвы

Популярное средство от изжоги и язвы желудка оказалось смертельно. В медицинском препарате «Ранитидин» и его аналогах обнаружили вещество, вызывающее рак.

Лекарство с канцерогеном изымают в аптеках нескольких стран мира. В некоторых государствах «Ранитидин» вообще под запретом. Отмечу, лекарство это недорогое и выдается без рецепта. Производится в Индии.

Какие меры уже приняли в России — выяснила Анна Воропай.

Ранее 54-tv.ru сообщал, что Росздравнадзор попросил импортеров и фармкомпании, использующие в производстве своих лекарств «Ранитидина гидрохлорид», до 2 октября известить о принятом решении — откажутся ли они от дальнейшего выпуска оказавшегося смертельно опасным препарата.