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  4. Росздравнадзор разберется в ситуации с небезопасным препаратом от язвы

Росздравнадзор разберется в ситуации с небезопасным препаратом от язвы

, 21:45 Эфирная новость 133

«Ранитидин» попал в черный список из-за обнаруженного в нем канцерогена.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Hartmut Schmidt, 5-tv.ru

Популярное средство от изжоги и язвы желудка оказалось смертельно. В медицинском препарате «Ранитидин» и его аналогах обнаружили вещество, вызывающее рак.

Лекарство с канцерогеном изымают в аптеках нескольких стран мира. В некоторых государствах «Ранитидин» вообще под запретом. Отмечу, лекарство это недорогое и выдается без рецепта. Производится в Индии.

Какие меры уже приняли в России — выяснила Анна Воропай.

Ранее 54-tv.ru сообщал, что Росздравнадзор попросил импортеров и фармкомпании, использующие в производстве своих лекарств «Ранитидина гидрохлорид», до 2 октября известить о принятом решении — откажутся ли они от дальнейшего выпуска оказавшегося  смертельно опасным препарата.

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