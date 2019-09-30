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  4. Популярное во всем мире лекарство от изжоги может оказаться опасным для здоровья

Популярное во всем мире лекарство от изжоги может оказаться опасным для здоровья

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Один из основных препаратов для профилактики гастрита и язвы желудка содержит опасный канцероген, выяснили исследователи.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Harald Theissen

Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейское агентство по лекарственным средствам выявили в субстанции для производства препарата от гастрита и язвы желудка потенциальный канцероген — примесь N-нитрозодиметиламина (NDMA), пишет BBC.

Речь о препарате «Ранитидина гидрохлорид» производства индийской компании «Сарака Лабораториз Лимитед». Во всем мире лекарство с таким компонентом известно как «Зантак». В России чаще продается под названием «Ранитидин». Подавляет секрецию соляной кислоты, уменьшает кислотность желудка. Отпускается без рецепта.

В ответ на заявление европейских ученых Канада и Франция убрали препарат с аптечных полок. Их примеру последовали другие страны. Бангладеш ввел временный запрет на импорт, производство и продажу «Ранитидина» на время расследования США и Евросоюза. Спецкомитет Европейского директората по качеству медпродукции приостановил сертификат пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид».

Росздравнадзор попросил импортеров и фармкомпании, использующие в производстве своих лекарств эту субстанцию, до 2 октября известить о принятом решении — откажутся ли они от дальнейшего выпуска препарата.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США ежегодно умирает от лекарств 70 тысяч жителей.

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