В онкоцентре Блохина прокомментировали ситуацию с массовым увольнением врачей

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина опровергли ранее появившуюся информацию о массовых увольнениях врачей. По данный пресс-службы, никаких заявлений о расторжении трудовых договоров не было. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медики НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) выложили видео, где рассказали о травле со стороны руководства, и угрожая уволится, потребовали смены начальства, а также выдвинули ряд других требований.

В своем видео врачи рассказали, что уже 26 детских онкологов написали заявление на увольнение в связи с непрозрачным начислением зарплат, а также поведали, что больные находятся в ужасных бытовых условиях, открытие новых корпусов постоянно откладывается. По мнению медиков, новое руководство хочет вынудить персонал уволиться, чтобы нанять на их место «своих».

Замдиректора НИИ ДОиГ Максим Рыков в комментарии «Известиям» заявил, что все заявления об уходе будут поданы на подпись 1 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков прокомментировал ситуацию с онкоцентром имени Блохина.