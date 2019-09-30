Песков прокомментировал ситуацию с онкоцентром имени Блохина

Министерство здравоохранения России примет меры для разрешения проблемы в столичном НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина. Такую позицию озвучил в понедельник, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

« Это обращение (врачей) видят в Минздраве, и мы надеемся, что министерство примет необходимые меры », — сообщил он.

Ранее сегодня стало известно, что 26 детских онкологов медцентра имени Н. Н. Блохина обвинили новое руководство в несправедливости и пригрозили своим увольнением. Соответствующие заявления медики готовы положить на стол руководству НМИЦ уже 1 октября, пишут «Известия».

В своем видеообращении врачи рассказали об ужасных условиях для пациентов и несправедливом начислении доходов. Они потребовали отстранения нового руководства, прозрачного и обоснованного начисления зарплат и проведения аудита строительства новых корпусов.

Ранее в сентябре президент РФ Владимир Путин присутствовал на Втором международном форуме онкологии и радиологии. В своем выступлении глава российского государства назвал борьбу с онкологией ключевым направлением в здравоохранении.