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Песков прокомментировал ситуацию с онкоцентром имени Блохина

, 17:39 Видео 49

В Кремле рассчитывают, что Минздрав примет меры для разрешения проблемы в НИИ.

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Фото, видео: globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

Министерство здравоохранения России примет меры для разрешения проблемы в столичном НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина. Такую позицию озвучил в понедельник, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это обращение (врачей) видят в Минздраве, и мы надеемся, что министерство примет необходимые меры», — сообщил он.

Ранее сегодня стало известно, что 26 детских онкологов медцентра имени Н. Н. Блохина обвинили новое руководство в несправедливости и пригрозили своим увольнением. Соответствующие заявления медики готовы положить на стол руководству НМИЦ уже 1 октября, пишут «Известия».

В своем видеообращении врачи рассказали об ужасных условиях для пациентов и несправедливом начислении доходов. Они потребовали отстранения нового руководства, прозрачного и обоснованного начисления зарплат и проведения аудита строительства новых корпусов.

Ранее в сентябре президент РФ Владимир Путин присутствовал на Втором международном форуме онкологии и радиологии. В своем выступлении глава российского государства назвал борьбу с онкологией ключевым направлением в здравоохранении.

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