Игорь Шалимов назначен новым тренером «Ахмата»

Новым тренером футбольного клуба «Ахмат» из города Грозный назначен Игорь Шалимов, который ранее готовил спортсменов команды «Краснодар».

« Завтра со своим штабом вылетаю в расположение команды. Ситуация, если глядеть в турнирную таблицу, непростая. Задача — ее исправить », — отметил Шалимов в интервью «Спорт-Экспресс».

Предыдущий наставник грозненского ФК Рашид Рахимов объявил о своей отставке сразу после окончания матча 11-го турнира Российской премьер-лиги с «Сочи» на стадионе «Фишт». Игра закончилась поражением команды Рахимова со счетом 0:2. Сейчас «Ахмат» опустился до 15-й позиции в турнирной таблице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рашид Рахимов в прямом эфире в понедельник, 30 сентября, подал в отставку с поста наставника «Ахмата».