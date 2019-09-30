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  4. Игорь Шалимов назначен новым тренером «Ахмата»

Игорь Шалимов назначен новым тренером «Ахмата»

, 23:39 24

Предыдущий наставник футбольного клуба Рашид Рахимов объявил о своей отставке 30 сентября.

Фото: www.globallookpress.com / Ina Fassbender

Новым тренером футбольного клуба «Ахмат» из города Грозный назначен Игорь Шалимов, который ранее готовил спортсменов команды «Краснодар».

«Завтра со своим штабом вылетаю в расположение команды. Ситуация, если глядеть в турнирную таблицу, непростая. Задача — ее исправить», — отметил Шалимов в интервью «Спорт-Экспресс».

Предыдущий наставник грозненского ФК Рашид Рахимов объявил о своей отставке сразу после окончания матча 11-го турнира Российской премьер-лиги с «Сочи» на стадионе «Фишт». Игра закончилась поражением команды Рахимова со счетом 0:2. Сейчас «Ахмат» опустился до 15-й позиции в турнирной таблице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рашид Рахимов в прямом эфире в понедельник, 30 сентября, подал в отставку с поста наставника «Ахмата».

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