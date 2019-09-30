Рашид Рахимов в прямом эфире подал в отставку с поста наставника «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов в понедельник, 30 сентября, сообщил об уходе в отставку с поста наставника команды. Свое решение 54-летний мастер спорта СССР озвучил в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» после проигрыша клуба ФК «Сочи» на стадионе «Фишт».

« Мне не следует продолжать работать. Попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я постараюсь не остаться », — заявил Рашид Рахимов в ходе послематчевого интервью.

Президент ФК «Ахмат» Магомед Даудов на своей странице в Instagram сообщил, что руководство клуба принимает отставку Рашида Рахимова.

«Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны», — заявил Магомед Даудов, отметив, что назначение нового главного тренера произойдет в ближайшее время.

«Ахмат» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги проиграл в гостях «сочинцам» со счетом 0:2. Ворота грозненской команды были вскрыты на 12 минуте усилиями Андрея Мостового. Во второй 45-минутке преимущество хозяев поля удвоил Кристиан Нобоа.

Безпобедная серия «Ахмата» продлилась до семи матчей. «Сочи», набрав 12 очков, переместился на 10-е место в таблице РПЛ. «Грозненцы» с девятью баллами располагаются на 15-й строчке.

Рашид Рахимов впервые возглавил клуб из Грозного 7 ноября 2013 года и проработал в его составе до 21 мая 2017 года. Тренер вернулся в «Ахмат» в сентябре 2018 года.

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