  1. Пятый канал
  4. Звезду «Бэтвумен» Руби Роуз едва не парализовало после трюков на съемках

Звезду «Бэтвумен» Руби Роуз едва не парализовало после трюков на съемках

, 8:19 61

Звезда перенесла экстренную операцию после съемок в знаменитом сериале.

Фото: Instagram @rubyrose

Американская актриса Руби Роуз перенесла экстренную операцию. Съемки в сериале «Бетвумен» серьезно подорвали здоровье знаменитости — после выполнения трюков она не чувствовала рук. Медики заявили о необходимости хирургического вмешательства, иначе был риск паралича. Процесс лечения артистка подробно описала в Instagram, сопроводив пост видеозаписью, сделанной прямо во время операции.

«Выполняя трюки, я приобрела две грыжи межпозвоночных дисков, и это грозило разрывом спинного мозга. Я пребывала в постоянной панике и не чувствовала рук», — рассказала Роуз.

Instagram @rubyrose

Как пишут Дни.ру, операция прошла успешно. Актриса поблагодарила врачей за то, что они ей подарили возможность работать дальше и заниматься любимым делом. В комментариях поклонники пожелали теледиве скорейшего выздоровления и выразили надежду, что скоро увидят новые серии с ее участием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер из «Бэтмена: Начало» Карл Шилс уснул во время съемок и умер.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.64
0.22 70.72
0.40
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

8:58
Брак Кита Харингтона из «Игры престолов» едва не закончился разводом из-за алкоголя
8:49
Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века
8:41
Дочь Джигана показала боксерский удар и бросок через бедро на родственниках
8:33
Снимок со «спрятанным» леопардом вызвал ажиотаж в сети — фото
8:27
Кого коснутся изменения, вступившие в силу 1 октября — видео
8:19
Звезду «Бэтвумен» Руби Роуз едва не парализовало после трюков на съемках

Сейчас читают

Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
Какой праздник отмечается 1 октября и что нельзя делать в этот день?

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев