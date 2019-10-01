Звезду «Бэтвумен» Руби Роуз едва не парализовало после трюков на съемках

Американская актриса Руби Роуз перенесла экстренную операцию. Съемки в сериале «Бетвумен» серьезно подорвали здоровье знаменитости — после выполнения трюков она не чувствовала рук. Медики заявили о необходимости хирургического вмешательства, иначе был риск паралича. Процесс лечения артистка подробно описала в Instagram, сопроводив пост видеозаписью, сделанной прямо во время операции.

«Выполняя трюки, я приобрела две грыжи межпозвоночных дисков, и это грозило разрывом спинного мозга. Я пребывала в постоянной панике и не чувствовала рук», — рассказала Роуз.

Instagram @rubyrose

Как пишут Дни.ру, операция прошла успешно. Актриса поблагодарила врачей за то, что они ей подарили возможность работать дальше и заниматься любимым делом. В комментариях поклонники пожелали теледиве скорейшего выздоровления и выразили надежду, что скоро увидят новые серии с ее участием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер из «Бэтмена: Начало» Карл Шилс уснул во время съемок и умер.