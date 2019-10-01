«Вечно молодая»: Лорак показала модный осенний образ на фоне Эйфелевой башни

Украинская поп-исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, для многих женщин является иконой стиля и эталоном элегантности. 41-летняя певица не боится примерять самые дерзкие и откровенные наряды и экспериментировать с собственным имиджем. Поклонницы не скрывают, что зачастую повторяют образы звезды и узнают о новых модных тенденциях из ее Intagram-аккаунта.

На этот раз светская львица продемонстрировала подписчикам стильный осенний образ. Теледива примерила тотал-лук, выполненный в черном цвете. Она надела черные рваные джинсы, косуху, бейсболку, кроссовки и отправилась к Эйфелевой башне в Париже, где сделала очень интересный кадр.

Instagram @anilorak

Фанаты были в восторге от стиля Лорак и в комментариях отметили, что знаменитость умеет подбирать одежду так, что в любом возрасте будет казаться молодой и элегантной.

«Стильная, гламурная, модная, обворожительная, красивая!»

«Отличный образ! Как я скучаю по осеннему гардеробу, живу в Таиланде, у нас так не оденешься».

«Вау! Ваш стиль нереальный! Настоящая дива!»

«Вечно молодая!»

«Очаровашка!»

«Богиня!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал самые сексуальные фото Ани Лорак.