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«Девушка-пожар»: самые сексуальные фото Ани Лорак

, 2:38 Фото 135

27 сентября одна из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса отпраздновала день рожденья.

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Фото, видео: Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак 27 сентября отпраздновала свой 41-й день рожденья. Знаменитость по праву считается одной из самых привлекательных и сексуальных звезд российского шоу-бизнеса, сообщает Утро.ру.

Артистка для поддержания формы каждый день уделяет полчаса своего времени физическим упражнениям. Ани Лорак вызывает восхищение не только у множества поклонников, но и у коллег по музыкальному цеху.

Несмотря на едкие комментарии некоторых завистников, певица не подтверждает, что ей приходилось пользоваться услугами пластических хирургов. Специалисты уверяют, что знаменитость все же увеличила себе губы, делала коррекцию овала лица и избавлялась от морщин при помощи инъекций.

В свой день рожденья Ани Лорак на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует в облегающем бежевом коротком платье, подчеркивающем талию и демонстрирующем бедра.

«Просто мой день! Люблю эту осень. Спасибо за теплые поздравления!» — написала Ани Лорак.

Instagram @anilorak

Подписчики знаменитости, которых насчитывается около шести миллионов, продолжают оставлять ей поздравительные комментарии и комплименты.

«С днем рождения, талантливая, красивая, прекрасная дива! Всех земных благ»

«Отличные фотки и фигура»

«Какая вы красивая, какие прелестные у вас ножки»

«С днем варенья! Огромной любви! Вы лучшая!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники едва узнали Ани Лорак. Российскую певицу обвинили в потере индивидуальности и злоупотреблении фотошопом.

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