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  4. В России стартовал осенний призыв на военную службу

В России стартовал осенний призыв на военную службу

, 7:27 Эфирная новость 12

В ходе призывной кампании, которая продлится до 31 декабря, на военную службу планируется направить 132 тысяч человек.

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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Сегодня, 1 октября, стартовал осенний призыв в вооруженные силы. На службу отправятся 132 тысячи человек. В закон о воинской обязанности внесен ряд изменений, которые вступают в силу 1 октября.

Теперь солдаты-срочники могут уйти в запас до окончания службы, если у них родился второй ребенок. Кроме этого у молодых людей появилась возможность отказаться от положенной им отсрочки. Достаточно написать заявление в приемную комиссию.

В ходе осеннего призыва будут укомплектованы научные роты. Туда направят 313 человек. По данным Министерства обороны около 20% призывников имеют высшее, а более 30% — среднее специальное образование. Число уклонистов сократилось втрое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 100 тысяч человек будут призваны осенью в Вооруженные силы РФ.

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