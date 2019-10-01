В России стартовал осенний призыв на военную службу

Сегодня, 1 октября, стартовал осенний призыв в вооруженные силы. На службу отправятся 132 тысячи человек. В закон о воинской обязанности внесен ряд изменений, которые вступают в силу 1 октября.

Теперь солдаты-срочники могут уйти в запас до окончания службы, если у них родился второй ребенок. Кроме этого у молодых людей появилась возможность отказаться от положенной им отсрочки. Достаточно написать заявление в приемную комиссию.

В ходе осеннего призыва будут укомплектованы научные роты. Туда направят 313 человек. По данным Министерства обороны около 20% призывников имеют высшее, а более 30% — среднее специальное образование. Число уклонистов сократилось втрое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 100 тысяч человек будут призваны осенью в Вооруженные силы РФ.