Конкурс юных чтецов «Живая классика» открылся в Петербурге

В Петербурге открылся конкурс юных чтецов «Живая классика». В нем принимают участие школьники из российских регионов, а также гости из 80 зарубежных стран. Они соревнуются в мастерстве декламации отрывков из своих любимых литературных произведений. Во всем мире конкурс проводится на русском языке, делая его языком международного детского сообщества.

«Этот конкурс учит сопереживать для того, чтобы донести до слушателя эмоции, ты должен сам их испытать, » — считает Марины Смирнова, автор и руководитель масштабного образовательного проекта из Санкт-Петербурга «Живая классика».

Ежегодно конкурс проходит в пять этапов: классный, школьный, районный, региональный и всероссийский, а завершается он зрелищным суперфиналом лучших чтецов на Красной площади в Москве.

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