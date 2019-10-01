  1. Пятый канал
  4. Конкурс юных чтецов «Живая классика» открылся в Петербурге

Конкурс юных чтецов «Живая классика» открылся в Петербурге

, 8:02 Эфирная новость 24

Школьники соревнуются в мастерстве декламации отрывков из своих любимых литературных произведений.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

В Петербурге открылся конкурс юных чтецов «Живая классика». В нем принимают участие школьники из российских регионов, а также гости из 80 зарубежных стран. Они соревнуются в мастерстве декламации отрывков из своих любимых литературных произведений. Во всем мире конкурс проводится на русском языке, делая его языком международного детского сообщества.

«Этот конкурс учит сопереживать для того, чтобы донести до слушателя эмоции, ты должен сам их испытать, » — считает Марины Смирнова, автор и руководитель масштабного образовательного проекта из Санкт-Петербурга «Живая классика».

Ежегодно конкурс проходит в пять этапов: классный, школьный, районный, региональный и всероссийский, а завершается он зрелищным суперфиналом лучших чтецов на Красной площади в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на курорте «Игора» прошел грандиозный детский турнир по хоккею.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.64
0.22 70.72
0.40
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

8:58
Брак Кита Харингтона из «Игры престолов» едва не закончился разводом из-за алкоголя
8:49
Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века
8:41
Дочь Джигана показала боксерский удар и бросок через бедро на родственниках
8:33
Снимок со «спрятанным» леопардом вызвал ажиотаж в сети — фото
8:27
Кого коснутся изменения, вступившие в силу 1 октября — видео
8:19
Звезду «Бэтвумен» Руби Роуз едва не парализовало после трюков на съемках

Сейчас читают

Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
Какой праздник отмечается 1 октября и что нельзя делать в этот день?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев