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  4. Шайбу! На курорте «Игора» прошел грандиозный детский турнир по хоккею — репортаж

Шайбу! На курорте «Игора» прошел грандиозный детский турнир по хоккею — репортаж

, 6:19 Эфирная новость 28

Совсем скоро юные спортсмены и их родители смогут попробовать свои силы и на горнолыжных склонах «Игоры», которые откроются буквально через пару месяцев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Ежегодный детский турнир по хоккею прошел на всесезонном курорте «Игора». В битве за главный трофей на льду сошлись девять команд Петербурга. К старту нового сезона уже готовятся и любители других зимних видов спорта.

Горнолыжные трассы «Игоры» заработают всего через пару месяцев. И маленьких, и взрослых гостей курорта ждет немало нововведений. Особенно тех, кто на Новый год мечтает о настоящей зимней сказке. Все подробности у Ивана Уварова.

То, что «в хоккей играют настоящие мужчины» — стереотип, Даша уже доказала. В свои восемь лет она единственная представительница слабого пола на позиции нападающего в команде. В ее копилке 100 заброшенных шайб. За пять лет на льду девочка вывела для себя формулу успеха.

«Нужно быстро бегать, отбирать шайбу и красиво забивать», — рассказывает Дарья Недбайлюк.

Вот Даша уверенно выходит на арену ледового дворца курорта «Игора». Здесь среди юных хоккеистов ее выдает разве что коса, выбивающаяся из-под шлема. Приемы борьбы за шайбу ничем не уступают мастерству мальчишек.

На трибунах развернулась своя жесткая борьба. У каждой команды серьезная группа поддержки. Родители хоккеистов к этому турниру готовились по-особенному.

Нет, не разучивали специальные кричалки. Тренировали голоса, чтобы во всю силу поддерживать свои команды.

Хоккеисты отправляются на перерыв, а болельщики — в фан-зону. Здесь рисуют плакаты и наносят аквагримом на лицо логотип любимой команды. Впереди четвертьфинал. И даже несмотря на юный возраст хоккеистов — им всего 6-7 лет — судейство идет по всем международным стандартам. Впрочем, есть небольшое исключение.

«Они играют без силовых плюс две игры одновременно на площадке. Площадка разделена пополам. Это сейчас модно», — поясняет Дмитрий Яковлев, главный судья турнира.

Кажется, что эти хоккеисты во всем следуют моде. Даже победе радуются они также, как их кумиры.

За кубок «Игоры» в этом году боролись девять команд Петербурга. Трофей достался «Серебряным львам».

Детский турнир по хоккею на курорте «Игоре» проходит ежегодно. И это не единственное спортивное мероприятие. Совсем скоро юные спортсмены вместе с родителями смогут сменить коньки на лыжи. И попробовать свои силы на склонах «Игоры», которые откроются через пару месяцев. К зимнему сезону курорт подготовил много интересного и нового. Уже сейчас гости могут воспользоваться новогодними предложениями. А то, что это будет ярко, незабываемо и на высоком уровне, никто не сомневается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уникальный фестиваль для детей ТРЕНD впервые провели на курорте «Игора».

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