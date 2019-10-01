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Кого коснутся изменения, вступившие в силу 1 октября — видео

, 8:27 Эфирная новость 34

С 1 октября должны подешеветь фрукты и овощи, а требования для перевозки детей в автобусах станут строже.

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Фото, видео: РИА Новости / Дмитрий Коробейников; 5-tv.ru

С 1 октября вступает в силу ряд изменений, которые повлияют на жизнь россиян. Работников бюджетных организаций ожидает повышение заработной платы. В среднем она увеличится на четыре с лишним процента. Коснется это всех категорий бюджетников. Также увеличиваются на 4% оклады военных и силовиков.

С 1 октября должны подешеветь фрукты и овощи. Ставка НДС на них снижается вдвое. А вот налог на пальмовое масло напротив повысится до 20%.

Вступают в силу и новые требования к банкам по выдаче кредитов. Теперь финансовые организации обязаны рассчитывать долговую нагрузку на каждого клиента. Если у него много долгов и выплаты составляют более 50% от дохода, то в новом кредите такому заемщику откажут.

С сегодняшнего дня ужесточаются правила перевозки детей в автобусах. Они должны быть в обязательно порядке оборудованы ремнями безопасности, а маленькие пассажиры пристегнутыми во время поездки. Кроме этого подобный транспорт должен быть не старше десяти лет, иметь навигационную систему ГЛОНАС и желтый маячок на крыше.

Ну, и наконец изменения, которые коснутся Петербурга и Ленинградской области. Эти субъекты федерации пополнили список регионов, где действует режим бесплатных электронных виз. Они доступны для жителей 53 стран. Такая мера позволит существенно увеличить число туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов.

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