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«Крови немного»: Эдгард Запашный очнулся после операции в Германии

, 10:54 Видео 936

Дрессировщик перенес серьезное хирургическое вмешательство — у артиста в спине обнаружили три грыжи.

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Фото, видео: Instagram @zapashny.ru

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный перенес операцию на спину в немецкой клинике. Артист очнулся от наркоза и незамедлительно рассказал подписчикам в Instagram, что с ним все в порядке.

«Пока видел только медсестру. Доктор будет завтра с утра. Всю информацию рассказала мне моя мама. У меня в спине три грыжи. Одна из них очень большая, ее удалили. Очнулся в реанимации, у меня сейчас подключена какая-то капельница и трубка из спины. Крови немного. Ненавижу эти трубки!» — заявил знаменитость в ролике.

Подписчики Эдгарда Запашного поспешили поддержать любимого артиста. К словам сочувствия и пожеланиям скорейшего выздоровления присоединились звезды отечественного шоу-бизнеса: Евгений Петросян, Анита Цой, Оскар Кучера и многие другие.

Эдгард Запашный переведен в палату общего режима и ждет встречи с немецким доктором. Похоже, жизни и здоровью 43-летнего дрессировщика больше ничего не угрожает. Однако в спине у артиста, по-прежнему, еще две грыжи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эдгард Запашный отчитал Невзорова за слова о смерти Началовой.

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