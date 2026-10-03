Плесень, сырость и запах соседской еды: как понять, что вентиляция не работает

Вентиляция должна выводить из квартиры сырость и запахи, а иногда происходит ровно наоборот: в ванной появляется плесень, а через вытяжку в дом проникают запахи готовки от соседей. Причиной может стать обратная тяга, засоренный канал или самовольная переделка вентиляции.

Что на самом деле скрывается внутри воздуховодов старых и новых домов? Как понять, что вентиляция работает неправильно, и кто должен устранять неисправность? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Как работает современная вентиляция в квартире

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Герметичные пластиковые окна и утеплители блокируют естественное движение воздуха. Приточные устройства обеспечивают его поступление с улицы, а вытяжные — удаляют из помещения.

Один из вариантов — центральная приточная система, способная обеспечивать свежим воздухом сразу несколько комнат.

«Система забирает свежий воздух с улицы. По воздуховоду он идет в центральную приточную установку. Плюс такого решения в том, что один блок обслуживает всю квартиру, и в каждой комнате будет свежий воздух», — говорит владелец компании по системам микроклимата Борис Седелкин.

Объем подачи во все помещения регулируют дроссельные клапаны. Фильтры улавливают аллергены, пыль и даже вирусы. Опции зависят от бюджета и пожеланий заказчика.

Современными климатическими системами можно управлять дистанционно. По словам технического директора климатической компании Константина Григорьева, мобильные приложения позволяют задавать разные режимы работы и создавать расписание по дням и часам.

Самые продвинутые комплексы стоят недешево — цена может превышать 500 тысяч рублей. Но это полностью исключает проблемы с воздухообменом.

«Вытяжная вентиляция в многоэтажных домах предназначена для удаления воздуха. Но воздух не может удаляться бесконечно, ему нужно восполнение. А приточная вентиляция не предусмотрена во многих квартирах», — руководитель климатической компании Дмитрий Коржов.

Бюджетный вариант — специальный клапан, который забирает воздух с улицы. Но перед монтажом лучше получить разрешение в управляющей компании, так как наружная часть прибора располагается на фасаде дома. Если у стандартной вытяжки слабая тяга, можно подключить вентилятор. Главное — не переусердствовать, в том числе с кухонной техникой.

«Если сосед установил вентилятор помощнее, из-за избыточного давления весь этот воздух попадает к вам. В таком случае нужно писать заявление в управляющую компанию, чтобы там разбирались и искали, кто установил вентилятор», — предупреждает владелец компании по системам микроклимата Борис Седелкин.

Обратная тяга: почему вентиляция начинает работать в обратную сторону

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Проблемы с воздухообменом далеко не всегда связаны с оборудованием внутри конкретной квартиры. Одной из причин может стать обратная тяга, когда вентиляционный канал вместо удаления воздуха начинает приносить в помещение запахи и потоки из других квартир.

К перебоям приводит и самовольное переустройство общей шахты.

«Если это изменит направление ветра или площадь вентиляционного канала, то, конечно, это нарушение, которое должно быть остановлено. Более того, в судебном порядке собственника обяжут демонтировать подобные установки», — говорит адвокат Елена Челышева.

Засорение — еще одна проблема, особенно в старом жилом фонде. Кирпич с годами крошится и создает помехи воздуху. Следить за состоянием коммуникаций — задача управляющей компании.

«Обслуживание вентиляционных каналов проводится три раза в год с составлением акта. Нужны доказательства того, что общедомовое имущество действительно содержат надлежащим образом», — добавляет адвокат.

Плесень, бактерии и грибки внутри вентиляции

legion-media/Alamy

Чтобы выяснить, какие микроорганизмы могут скапливаться в вентиляционных каналах, программа «Стройнадзор» взяла соскобы в двух квартирах — в старом жилом фонде и в новостройке, сданной всего два года назад.

Лабораторное исследование показало, что даже сравнительно новая вентиляция не остается стерильной.

«В вентиляции новостройки были обнаружены споры плесневых грибов Cladosporium (кладоспориум. — Прим. ред.), Rhizopus (ризопус. — Прим. ред.). У людей вызывают часто аллергии и астму. В вентиляции старого жилого фонда были обнаружены бактерии Bacillus subtilis (сенная палочка. — Прим. ред.) и дрожжеподобные грибы Rhodotorula (родоторула. — Прим. ред.). У людей с ослабленным иммунитетом они поражают дыхательную систему», — говорит инженер-эколог София Лайко.

Таким образом, состав загрязнений в вентиляции оказался разным: в новостройке специалисты выявили споры плесневых грибов, а в старом доме — бактерии и дрожжеподобные микроорганизмы.

Как самостоятельно проверить тягу в вентиляции

Чувствуете запах сырости и ароматы готовки соседей? Проверьте вытяжку. Самый простой способ — приложить лист бумаги. Когда система работает, бумагу притянет, и она не упадет. Перед тестированием приоткройте окно, если у вас нет приточной вентиляции.

Не используйте спички и зажигалку: это может привести к пожару или взрыву, если в доме газ. При проблемах с тягой обратитесь в управляющую компанию — специалисты должны найти и устранить причину неисправности.