Боль в желудке после отравления Алибасов заливает водкой

Продюсер Бари Алибасов не стесняется признаться, что может пить водку не только вечером, но и утром. В чем причина такого пристрастия к спиртному? Может, в алкоголе продюсер ищет спасение от болей, которые остались у него после отравления? Как Алибасов собрался доказать в суде вину производителя чистящего средства? В какую сумму он оценил свой моральный и физический ущерб? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Плохое самочувствие. Я стою перед вами, и у меня желудок горит. Чтоб желудок не горел, выпил 20 граммов водки. Думал, перестанет. Нет, не перестает», — рассказывает Бари Алибасов.

Продюсер готовился к суду не только приемом внутрь «болеутоляющего». Также он заранее сходил в хозяйственный магазин за покупками: бутылкой «Крота» и другим чистящим средством.

«Вы когда-нибудь подумаете, что это (бутылка „Крота“ — Прим. ред.) не лимонад? Бутылка абсолютно пищевая. Вот это (другая бутылка — Прим. ред.) — химия, это видно. Разве кто-нибудь станет пить из этой бутылки? Нет, конечно», — утверждает продюсер.

Производители упаковки чистящего средства «Крот» категорически не согласны с аргументами продюсера. Адвокат компании-ответчика Ольга Белошицкая утверждает, что их бутылка не имеет ничего общего с бутылкой лимонада:

«Мы считаем, что продукция полностью соответствует нормам действующего законодательства. И при надлежащем применении, в тех целях, которые указаны на упаковке, безопасна для потребителя», – утверждает Белошицкая.

Алибасов парирует: из-за дизайна бутылки любой человек может перепутать чистящее средство с газировкой. В первую очередь, это касается детей.

«Вот ваш ребенок выпил это, в какую цену вы оцените жизнь ребенка?», — спрашивает он.

Свою жизнь 72-летний продюсер оценил в 100 миллионов рублей — именно такую компенсацию он требует с компании-производителя и сети супермаркетов, где продавалось чистящее средство. Первое судебное заседание по этому делу пройдет в октябре.

Главное, чтобы Алибасов не забыл дату суда. В последнее время у 72-летнего продюсера проблемы с памятью. Так, например, на вечеринке в честь дня рождения своей подруги Кати Лель Бари сначала рассказывал занимательную историю их знакомства.

«С Катей мы дружим еще до того, как я родился. Когда я был сперматозоидом, мы познакомились».

А буквально через пару минут вопрос об имениннице поставил Алибасова в тупик:

«Я не знаю Катю Лель».

По словам продюсера, у него периодически случаются провалы в памяти.

«Я даже не помню, что сегодня кот мой делал».

А кот для создателя группы «На-На» важнее всего. Даже свою жену Лидию Федосееву-Шукшину Бари, по его признанию, любит меньше.

«Лида на втором месте после Чучи, и она это знает».

Алибасов утверждает, что супруга на него не обижается. Тем более что муж всегда готов осыпать ее комплиментами.

«Лида умная, прелестная, любвеобильная, талантливая».

Также продюсер рассказал, как поздравит свою жену с 81-м днем рождения.

«Мы уезжаем в Финляндию. Мы тихо, по-семейному сядем, выпьем водки», — делится планами Алибасов.

Врачи предупреждают, что нельзя пить алкоголь после ожога пищевода. Спирт является очень агрессивной жидкостью и при взаимодействии со слизистой вызывает эрозийно-язвенные поражения.

Однако Бари Алибасов игнорирует рекомендации врачей. Коллеги беспокоятся за продюсера и считают, что он безответственно относится к своему здоровью. Неизвестно, к каким последствиям это может привести. 5-tv.ru ранее сообщал, что продюсер мог попасть в больницу из-за запоя.