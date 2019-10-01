«Барби!» Идеальные формы «австралийской Кардашьян» впечатлили фанатов

«Австралийская Кардашьян» опубликовала в Instagram фотографию под никнеймом Holly-Daze Coffey, на которой продемонстрировала подписчикам свои пышные формы и потрясающую внешность. Поклонники модели пришли в восторг от снимка голубоглазой блондинки с идеальной фигурой.
«Глаза для тебя!» — подписала пост знаменитость.
Фанаты «австралийской Кардашьян» были очарованы фотографией, на которой их голубоглазая любимица в «ромашковом» платье с глубоким декольте показывает пышную грудь. За несколько часов снимок блондинки с соблазнительными формами набрал более десяти тысяч лайков.
«Вы когда-нибудь замечали, что вы очень похожи на куклу Барби?»
«Абсолютно потрясающе!»
«Глаза, красота и тело — это что-то! Принцесса!»
«Отличный выстрел! Вы счастливая женщина», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «австралийская Кардашьян» порадовала поклонников горячим фото в одних стрингах.