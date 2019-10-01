«Барби!» Идеальные формы «австралийской Кардашьян» впечатлили фанатов

«Австралийская Кардашьян» опубликовала в Instagram фотографию под никнеймом Holly-Daze Coffey, на которой продемонстрировала подписчикам свои пышные формы и потрясающую внешность. Поклонники модели пришли в восторг от снимка голубоглазой блондинки с идеальной фигурой.

«Глаза для тебя!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Фанаты «австралийской Кардашьян» были очарованы фотографией, на которой их голубоглазая любимица в «ромашковом» платье с глубоким декольте показывает пышную грудь. За несколько часов снимок блондинки с соблазнительными формами набрал более десяти тысяч лайков.

«Вы когда-нибудь замечали, что вы очень похожи на куклу Барби?»

«Абсолютно потрясающе!»

«Глаза, красота и тело — это что-то! Принцесса!»

«Отличный выстрел! Вы счастливая женщина», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «австралийская Кардашьян» порадовала поклонников горячим фото в одних стрингах.